Prova consumi con la nuova Ford Mustang Mach-E: come se la cava il SUV elettrico?

Il nostro amico Matteo Valenza, youtuber bresciano specialista del mondo elettrico, è tornato con una nuova prova consumi. Questa volta sotto le sue grinfie è finita una Ford Mustang Mach-E nella variante First Edition AWD con Extended Range.

Il percorso scelto da Matteo è ormai sempre il solito, e grazie a questo lo youtuber è in grado di confrontare i veicoli elettrici sullo stesso terreno di gioco. A tal proposito la Ford Mustang Mach-E ha consumato 27 kWh/100 km in salita, a una media di 49 km/h, in discesa invece il consumo è stato ovviamente pari a zero. In ambio cittadino la vettura elettrica americana ha consumato appena 5 kWh/100 km, una cifra eccezionale anche se Matteo ha percorso soltanto 1,6 km a una media di 37 km/h.

In tangenziale a 90 km/h il consumo è salito a 18 kWh/100 km, mentre a 110 km/h siamo arrivati a 24 kWh/100 km. Forse con queste velocità ci saremmo aspettati risultati leggermente diversi, avremmo desiderato un'efficienza superiore, chiudiamo in ogni caso la prova andando in autostrada a 130 km/h, dove la Ford Mustang Mach-E ha consumato 27 kWh/100 km.

Quest'ultimo è un risultato ottimo per un SUV elettrico di questa portata, peccato per l'efficienza a 110 km/h, forse si poteva fare di meglio, dobbiamo però sottolineare che si è trattato di un test autunnale con parte dell'energia usata per riscaldare l'abitacolo. La Ford Mustang Mach-E che abbiamo già guidato in pista resta in ogni caso una delle auto elettriche più accattivanti del momento, sempre in casa Ford inoltre ieri 18 novembre 2021 abbiamo avuto un primo contatto con il nuovo E-Transit 2022.