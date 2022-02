Prova consumi per la CUPRA Born: Matteo Valenza testa l'elettrica spagnola

La CUPRA Born ha ormai pochi segreti. La prima elettrica del marchio catalano è disponibile sul nostro mercato da diverse settimane e noi l'abbiamo guidata in anteprima in Catalogna (alla guida della CUPRA Born). Anche Matteo Valenza l'ha provata e ora ci fa sapere com'è andata con i consumi nel mondo reale.

Lo youtuber bresciano ha ormai un percorso standard per i suoi test consumi, sappiamo dunque che si parte in salita: la CUPRA Born, stretta parente della Volkswagen ID.3, ha consumato in media 35,1 kWh/100 km a 52 km/h, in discesa invece il recupero è stato notevole: -22,6 kWh/100 km. In ambito urbano la Born ha consumato 10,4 kWh/100 km, cifra alquanto ottima per un'auto del suo calibro, mentre in tangenziale a 90 km/h siamo saliti ad appena 12,2 kWh/100 km.

A 110 km/h, sempre in tangenziale, la Born ha consumato attorno ai 19 kWh/100 km, infine a 130 km/h siamo saliti a 23 kWh/100 km. Cifre davvero ottime per l'elettrica spagnola, che molto presto dovrà vedersela con la nuova Renault Mégane E-Tech, in arrivo nelle concessionarie italiane ad aprile a un prezzo alquanto aggressivo. Abbiamo guidato l'elettrica francese in Spagna (proviamo la Renault Mégane E-Tech a Marbella) e abbiamo avuto un assaggio anche della sua tecnologia (proviamo la tecnologia della Mégane elettrica).