Prova d'accelerazione con la nuova Porsche 911 Dakar: ruggisce anche sull'asfalto

Lo scorso novembre 2022 Porsche ha fatto la felicità dei suoi appassionati presentando la 911 Dakar, supersportiva che non ha paura di affrontare le dune del deserto. Ma come accelera questo potente mostro della strada?

Sulla carta la nuova Porsche 911 Dakar può raggiungere i 241 km/h, meno di altre sportive moderne che raggiungono e superano i 250 km/h, qui però parliamo di una vettura pensata anche per il fuoristrada con pneumatici da 19” 245/45 all’anteriore e da 20” 295/40 al posteriore. Il suo motore, di derivazione 911 GTS, eroga 353 kW/473 CV, dunque parliamo di un vero leone ruggente, vediamo però cos’è capace di fare in strada...

I nostri colleghi di Motorsport Magazine sono riusciti a mettere le mani sulla vettura e a testarla in accelerazione, pubblicando poi i risultati in un piccolo video disponibile su YouTube. Ebbene l’accelerazione da 0 a 96 km/h (0-60 miglia all’ora) è stata possibile in 3,5 secondi, con Porsche che ne dichiara 3,2 da scheda tecnica. Il video viene poi tagliato con la vettura che sta attorno ai 230 km/h, non la sua velocità massima, bisogna inoltre far notare che non è stato utilizzato alcun dispositivo GPS per un calcolo più preciso della velocità ma si è preso per buono il riferimento dell’auto - e sappiamo che ogni tachimetro mostra meno velocità del normale.

Per essere una sportiva pensata per le dune del deserto ha prestazioni davvero allucinanti...