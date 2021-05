Prova di accelerazione per la Maserati MC20 con Launch Control

A fine 2020 Maserati ha presentato un nuovo bolide: la fantastica Maserati MC20, con quell’MC che sta ovviamente a significare Maserati Corse. Vediamo dunque la vettura all’opera su pista, in una prova d’accelerazione da 0 a 200 km/h.

Maserati sta sicuramente vivendo un momento di passaggio, con Stellantis (la neo creatura nata dalla fusione di FCA e PSA) che potrebbe rinnovare l’intera line-up con nuove tecnologie (nel frattempo è già arrivato il noleggio top class Maserati), alcune delle quali francesi. La Maserati MC20 però non è frutto di questo nuovo corso e mantiene tutte le tecnologie che la casa italiana ha sviluppato negli ultimi anni.

Tecnologie che permettono alla sportiva di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 2,9 secondi e da 0 a 200 km/h in 8,8 secondi. Questo grazie a un motore V6 tarato per offrire altissime prestazioni, con tanto di modalità Corsa che permette di avere il Launch Control attivo. I colleghi di Motor1.com però non hanno apprezzato il sound della vettura, meno incisivo di quanto si aspettassero - e il motivo potrebbe essere il filtro antiparticolato che la versione europea è costretta a montare. Cosa pensate invece voi del suono della MC20? Per scoprirlo non vi resta che mandare in play il filmato.