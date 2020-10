Prova ad accelerare con la Porsche Taycan, la distrugge alla prima rotatoria

Anche Porsche, come ormai saprete bene, si è lasciata ammaliare dalla tecnologia elettrica, lanciando sul mercato l'ottima Porsche Taycan - che in quanto a tecnologia ha persino avuto qualcosa da insegnare a Tesla, come la ricarica a 350 kW. Una vettura dall'accelerazione spaventosa che può anche generare disastri se guidata in malo modo.

Il video che vedete in pagina arriva, a quanto sembra, dal medio oriente. Un nuovo acquirente Taycan (vi ricordiamo che la Porsche Taycan sta vendendo più di tutti gli altri modelli) sale sull'auto per la prima volta e, come faremmo tutti, prova ad accelerare e a saggiare le prestazioni dei motori elettrici installati a bordo, senza però riuscire a frenare l'entusiasmo in base alla strada. In pochi istanti la vettura è già a 180 km/h, davanti a sé ha però una rotatoria (e per fortuna, immaginate ci fosse stato un negozio, un muro, un'abitazione...) e la velocità è talmente sostenuta che il conducente non può fare altro che tagliare tutto e uscire di strada.

Chi sta girando il video inquadrando il virtual cockpit perde il telefono dalle mani, le immagini staccano poi sul risultato: la Taycan è fuori strada, con diversi danni al cofano, ai paraurti e probabilmente anche al pianale, con del liquido perso sull'asfalto... Motivo per cui una vettura di tale potenza non dovrebbe mai finire nelle mani sbagliate - non vogliamo neppure pensare a cosa sarebbe successo nel caso in cui ci fossero stati pedoni nei paraggi.