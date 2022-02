Prova dei 1.000 km con la Mercedes-Benz EQB: ottimi risultati per una 7 posti

Bjørn Nyland è di sicuro uno degli youtuber più seguiti al mondo in tema di mobilità elettrica. Le sue prove stanno diventando dei veri e propri benchmark, pensiamo ad esempio al Banana Test per capire quanto spazio offrono davvero i bagagliai. Ancor più famosa è la 1.000 km Challenge, un viaggio che il content creator ha fatto ora con la EQB.

La nuova Mercedes-Benz EQB è una vettura elettrica estremamente interessante, un SUV Full Size dalle linee alquanto classiche ed eleganti che può ospitare fino a 7 persone a bordo. Nello specifico Bjørn Nyland ha testato la variante 350 4Matic che vanta la trazione AWD e ha affrontato il viaggio da 1.000 km con circa 4 gradi di temperatura esterna, dunque un ulteriore stress test per le batterie.

Ebbene sappiate che il SUV tedesco a zero emissioni ha particolarmente brillato: ha concluso il percorso in 11 ore e 5 minuti, inoltre avrebbe potuto anche far prima se l'ultima ricarica fosse stata più breve. È riuscita a battere di 20 minuti la sorella Mercedes-Benz EQA 350 4Matic, segno che il marchio della stella a tre punte ha fatto diversi step in avanti in termini di efficienza.

Durante il viaggio l'auto è stata ricaricata per un totale di sei volte, mentre con la EQA erano state quattro; moderando maggiormente la velocità e risparmiando sui consumi sarebbe forse stato possibile fare solo quattro fermate. In ogni caso si tratta di un risultato ottimo per una 7 posti, anche se la regina da battere è ancora lei: la Tesla Model 3 Long Range AWD da 82 kWh, che ha impiegato 9 ore e 20 minuti con quattro ricariche. Per saperne di più sull'EQB: ufficiale il nuovo Mercedes-Benz EQB da 7 posti.