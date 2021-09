Prototipo di Rivian R1T si schianta contro un Ford Explorer e una Mercedes-Benz Classe S

Da alcuni giorni a questa parte Rivian ha avviato la produzione in serie del suo pickup R1T in versione definitiva. Le consegne quindi stanno cominciando proprio in questo momento, ma qualche prototipo ancora in fase di test si è schiantato contro altre due auto nei pressi dello stabilimento proprietario di Irvine, in California.

L'incidente è avvenuto lo scorso 22 settembre mentre il veicolo elettrico stava viaggiando verso sud sulla Myford Road avvicinandosi alla Dow Avenue. Le immagini in fondo alla pagina, condivise inizialmente su Reddit e poi apparse su Rivian Forums, lasciano intuire l'entità del disastro.

A quanto pare il conducente dell'R1T avrebbe totalmente mancato la svolta a destra per andare a sbattere contro il marciapiede di fronte, per poi salire sul prato e scontrarsi con due veicoli fermi: un Ford Explorer e una Mercedes-Benz Classe S.



Nessuno dei due veicoli è particolarmente economico, e con ogni probabilità l'ammiraglia tedesca in passato avrà richiesto un esborso piuttosto salato al suo acquirente. A ogni modo la dinamica non è chiarissima, anche se siamo pronti a scommettere che il Rivian abbia dapprima impattato il muso dell'Explorer spedendolo in mezzo alla carreggiata, e solo in un secondo momento avrebbe colpito la parte anteriore destra cella Classe S. E' molto interessante però il fatto che l'R1T ne sia uscito quasi intonso, mentre il Ford Explorer non sembra versare in buone condizioni.



Per ora non sappiamo la causa dell'uscita di strada del veicolo, ma l'ipotesi più accreditata è che l'automobilista al volante fosse semplicemente distratto. Allo stesso tempo non possiamo escludere a priori un guasto meccanico, come un eventuale malfunzionamento del sistema frenante.



In chiusura, per non allontanarci dal brand dei veicoli elettrici, vogliamo cambiare argomento e condividere i numeri sul range del Rivian R1T: la Environmental Protection Agency (EPA) ha rilevato dati piuttosto interessanti.