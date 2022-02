Il prototipo Porsche LMDh continua lo sviluppo in vista del debutto in gara del 2023

I test di sviluppo di un nuovo mezzo da corsa sono le fasi più importanti e fondamentali per raccogliere i risultati quando sarà il momento di scendere in pista per competere con gli avversari. Porsche lo sa bene, e prosegue quindi nello sviluppo del suo prototipo che segue i nuovi regolamenti Le Mans Daytona Hybrid.

Un team composto da più di 70 persone ha passato quindi un po’ di giorni in quel di Barcellona per testare la nuova vettura sul circuito del Montmelò, per metterla alla prova nei tratti ad altissima velocità che contraddistinguono questo circuito spagnolo, guidata dai piloti ufficiali Felipe Nasr e Dane Cameron. La coppia ha percorso più di 2000 km e sono rimasti entrambi soddisfatti del comportamento del loro prototipo.

Inoltre gli ingegneri della casa hanno colto l’occasione per sviluppare gli pneumatici a braccetto con i tecnici Michelin, e per accordare tra loro i componenti dell’unità ibrida e il motore V8, capace di girare fino a 10,000 giri/min utilizzando biocombustibile, lo stesso che ha alimentato le Cayman GT4 RS durante l’evento Porsche tenutosi sulla neve austriaca.

Nel giorno di San Valentino Porsche ha festeggiato i suoi motori V8, e l’ultimo ad aggiungersi a questa famiglia è proprio quello che equipaggia questo prototipo, che verrà quindi affiancato da una batteria offerta dalla Williams Advanced Engineering e dal motore elettrico fornito da Bosch che aggiunge 68 CV al tutto, per una potenza totale che dovrebbe attestarsi attorno ai 680 CV (500 kW).

“I test positivi a Barcellona sono stati un passo estremamente importante", ha commentato Thomas Laudenbach, VP Porsche Motorsport. “Durante i nostri primi giri sulla nostra pista di prova a Weissach, è stato fondamentale garantire che le funzioni di base del prototipo LMDh funzionassero. In Spagna, abbiamo visto l'intera portata dello sviluppo: endurance, lavori di messa a punto e, cosa molto importante, l'ottimizzazione dell'interazione tra tutti i partner coinvolti in questo progetto”.

Questo è stato solo un capitolo dell’intero sviluppo, che continuerà nei prossimi mesi visitando vari circuiti in Europa e negli Stati Uniti, per poi omologare la vettura e farsi trovare pronti per il suo debutto al via della 24 ore di Daytona del 2023.