Prototipo di Porsche 911 GT3 RS sfreccia sul Nürburgring: video svela l'incredibile suono

Nel corso delle ultime settimane online non solo sono apparse foto che indicano al possibile ritorno della Porsche 911 Sport Classic, ma c’è anche un video spettacolare di una Porsche 911 GT3 RS 2022 sul Nürburgring, intenta a sfrecciare con un kit inedito per l’aerodinamica. E che suono!

Grazie agli attenti colleghi di CarSpyMedia abbiamo accesso al filmato che abbiamo allegato a questa notizia, ove per ben 3 minuti e 37 secondo possiamo ammirare l’ultimo prototipo della Porsche 911 GT3 RS 2022 sul complesso e iconico circuito tedesco Nürburgring ad alta velocità.

Nel video si nota chiaramente la carrozzeria ricca di elementi extra per aerodinamica e raffreddamento, buona parte nascoste dal camuffamento per prototipi ma non integralmente. Dunque, vediamo sul cofano due enormi prese d’aria, accompagnate ai lati da altre prese per dirigere aria fresca ai freni e ulteriori sopra i parafanghi. Attenzione però ai due elementi neri collocati sulla parte posteriore del tetto: si tratta di soluzioni aggiuntive per l’aerodinamica o di qualcosa che verrà rimosso dalla Porsche 911 GT3 RS con l’avvio della produzione di massa? L’alettone posteriore fa allo stesso modo un figurone e, osservando attentamente la corsa, si nota il cambio di angolo tra i due pezzi che lo compongono, utile ad aumentare il carico aerodinamico in curva.

Ma sotto il cofano cosa c’è? Stando ai dati attualmente noti ai tipster, si parla di un motore V6 da 4,0 litri con poco più di 520 cavalli, ma non si tratta di informazioni confermate. Ciò che è certo è il fantastico rombo del motore, da ascoltare con piacere per l’intera durata del filmato.

A proposito del produttore di Stoccarda, la Porsche Taycan sta avendo un successone negli Stati Uniti.