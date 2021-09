Questo prototipo di Maserati Grecale mostra nuovi cerchi e terminali di scarico

Tempo fa Maserati ha annunciato l'elettrificazione totale della propria gamma di veicoli attraverso una nuova strategia e il brand Folgore, ma per il momento c'è ancora tempo per modelli con motore termico.

Il prossimo veicolo in del Tridente ad arrivare sul mercato sarà infatti il SUV Grecale, il quale è stato annunciato esattamente un anno fa ed è in fase di test intensivo da almeno otto mesi. Alcuni prototipi del Grecale sono già stati avvistati sulle strade pubbliche nel mese di aprile, ma pare che col passare del tempo il team di sviluppo abbia apportato varie modifiche ad alcuni elementi.

Le recentissime immagini realizzate dai fotografi di Motor1 evidenziano infatti nuovi cerchi e terminali di scarico rivisitati. Il set parzialmente camuffato è chiaramente più sportivo e viene accompagnato da pinze freno con dischi più grossi. Per quanto concerne gli scarichi invece sottolineiamo la forma diversa ma anche un sound più profondo, a detta di chi ha fatto gli scatti.

Purtroppo ad oggi non sappiamo cosa gli acquirenti troveranno sotto il cofano della macchina, ma intanto Maserati ha conferma un cattivissimo Grecale Trofeo, il quale potrebbe sfruttare il V6 twin-turbo da 3,0 litri della Stelvio Quadrifoglio per mandare sull'asfalto almeno 500 cavalli di potenza. Se invece gli ingegneri dovessero puntare sul V6 della Maserati MC20 i clienti potrebbero gioire ancora di più, poiché in quel caso i cavalli sarebbero più di 600.

Ora come ora non possiamo far altro che aspettare notizie ufficiali nel merito della questione, ma in chiusura vogliamo parlare proprio della MC20 appena citata in quanto sono di recente arrivati i dati di vendita per il suolo americano: la supercar va alla grande ed è ufficialmente sold out.