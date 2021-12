Prototipo di Lotus Evija rimane bloccato negli USA, ma lo sviluppo va a gonfie vele

Della Lotus Evija oramai sappiamo tutto. La hypercar completamente elettrica della casa automobilistica inglese è stata presentata nel 2019 e ha già dato prova, almeno in parte, delle sue incredibili capacità.

All'atto pratico però il la compagnia non ha ancora commercializzato il mostriciattolo, e a quanto pare il team di sviluppo sta ancora testando i prototipi in pista. Adesso però Matt Windle, Managing Director di Lotus Cars, ha chiarito qualche dubbio in un'intervista di The Drive:"Siamo in Europa per i test, il COVID ha colpito nel marzo del 2020. Abbiamo dovuto riprenderci le macchine per mostrarle negli Stati Uniti, dove sono rimaste bloccate. Ha davvero mandato a monte i nostri piani."

"Per quanto riguarda la timeline abbiamo sistemato tutto. Non c'è alcun dubbio. Procede a gonfie vele." C'è sicurezza in Lotus, ma da parte nostra non vediamo l'ora di attendere gli sviluppi pubblici della vicenda. Del resto quello della Evija non è l'unico progetto delicato per il marchio, in quanto gli ingegneri saranno ancora presi dalla nuova Lotus Emira GT4 e dalle possibili nuove varianti della supercar con motore termico.



In ogni caso entro pochi mesi dovremmo ricevere interessanti aggiornamenti, attraverso i quali la casa sarà tenuta a mantenere le ambiziosissime promesse: la Evija dovrà erogare 2.000 cavalli di potenza, dovrà andare da 0 a 300 km/h in meno di 9 secondi e duellare con la Rimac Nevera sul quarto di miglio. Con la hypercar croata condivide parecchi numeri e gli appassionati non aspettano altro che il testa a testa fra i due capolavori di ingegneria.