Un prototipo della Lamborghini Urus è stato fermato dalla polizia: cosa è successo?

La prossima Lamborghini Urus 2025 si prepara a entrare nel mercato con la sua nuova configurazione ibrida PHEV. Durante alcune prove recenti però, nei pressi del circuito di Nurburgring in Germania, la polizia locale ha fermato uno dei prototipi a causa, a quanto pare, dell'assenza della targa anteriore, una cosa illegale in Germania.

Secondo quanto riportato dai fotografi spia dei colleghi di Carscoops, la Urus in prova ha partecipato ad alcuni test dell'Industry-Pool del Nordschleife. Mentre il collaudatore e l'ingegnere accompagnatore tornavano all'officina Lamborghini, un'auto della polizia li ha invitati a fermarsi sul ciglio della strada. Le immagini mostrano due agenti di polizia che si avvicinano alla Urus e interagiscono con gli occupanti.

La fonte afferma che la polizia ha fermato la Urus perché aveva solo la targa posteriore italiana. Sebbene questa pratica sia consentita (per i prototipi di prova) in altri paesi, inclusa l'Italia, la polizia tedesca è nota per la sua severità in materia. La breve sosta ha permesso però ai fotografi di avvicinarsi all'auto.

Lamborghini non ha ancora rivelato le specifiche della nuova Urus 2025, limitandosi a confermare la propulsione ibrida plug-in. Si prevede che la configurazione "prenda in prestito" la piattaforma elettrica dalla Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid.

Non a caso la Cayenne ibrida è imparentata meccanicamente con questa nuova generazione di Urus, dal momento che combina un V8 biturbo con un singolo motore elettrico e un pacco batteria da 25,9 kWh, producendo una potenza combinata di 729 CV e 949 Nm di coppia. Non è ancora chiaro se la Urus offrirà una potenza ancora maggiore rispetto al Cayenne, ma sappiamo con certezza che il gruppo propulsore è lo stesso.

Se volete rifarvi gli occhi, date un'occhiata al bellissimo esemplare di Lamborghini Urus di Rafael Leao. Questo presenta una personalizzazione unica, con un kit esclusivo preparato da Evosound che rendono questo mezzo ancora più cattivo.

Maizjok Telo Moto da Esterno Interno Telo Coprimoto Impermeabile è uno dei più venduti oggi su