Questo prototipo Lamborghini sembra confermare l'arrivo di una Huracan JV Stradale

Pochi giorni fa, Stephan Winkelmann ha annunciato interessanti novità per il 2022 di Lamborghini, e in particolare si parla di quattro nuovi modelli, due dei quali derivativi dal modello Huracan. E le ultime immagini dei fotografi spia tolgono ogni dubbio sul tipo di Huracan che dobbiamo aspettarci.

Dopo aver visto la Lamborghini Huracan Sterrato dedicata alla guida offroad, ora possiamo confermare le voci indiscrete che circolavano da giorni: la seconda Huracan del 2022 sarà la SJ Stradale, ossia una sorta di STO civilizzata.

La Huracan SJ Stradale sarà quindi paragonabile alla 911 GT3 Touring di Porsche, che offrirà quindi prestazioni di primordine in un vestito meno vistoso. Anche questo modello è stato immortalato durante i test sulla neve, e come sulla variante Sterrato, montava una barra LED sul cofano, che ovviamente non arriverà sul veicolo di produzione.

Il paraurti anteriore è inedito e meno estremo rispetto a quello della STO, mentre la vista laterale mette in mostra un nuovo set di cerchioni a cinque razze, che celano un impianto frenante in carboceramica. Sul posteriore manca invece il vistoso cofano motore della STO, sostituito con un’unità standard, invece il diffusore posteriore è rimasto apparentemente invariato. L’ala posteriore invece sembra quella della Huracan Performante.

Sotto alla carrozzeria l’auto dovrebbe mantenere le stesse caratteristiche della STO, quindi dovrebbe esserci ancora una volta il V10 aspirato da 5.2 litri con 640 CV e 565 Nm di coppia, scaricati sulle ruote posteriori.