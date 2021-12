Prototipo di Ford Shelby Mustang torna all'asta: lo guidò il celebre pilota Ken Miles

A più di un anno dalla sua vendita, il prototipo Mustang Shelby GT350 conosciuto anche come “Flying Mustang” torna all’asta a sorpresa. Dopo avere ottenuto il titolo di Ford Mustang più costosa al mondo nel 2020, essa ritorna a disposizione dei collezionisti amanti della storia della iconica casa automobilistica statunitense.

Il prototipo in questione venne venduto a 3,85 milioni di Dollari, commissioni comprese, nel luglio 2020 durante l’asta Mecum Indy 2020. Cosa rende così speciale questo veicolo? Innanzitutto, come da soprannome, questa Mustang Shelby GT350 divenne famosa per avere “spiccato il volo” durante la sua prima gara in seguito a un salto divenuto oramai iconico, grazie alle fotografie scattate all’epoca.

Come se non bastasse, è stata la prima auto da competizione Shelby R-Model costruita e la prima Shelby Mustang a vincere una gara, guidata da piloti come Bob Bondurant, Peter Brock, Jerry Titus e la leggenda Ken Miles, il quale ha registrato il maggior numero di chilometri sulla muscle car firmata Ford.

Gli scatti catturati da Mecum Auctions, visibili in copertina e in calce alla notizia, sono allegati alla seguente didascalia: “Una Ford Mustang bianca di Wimbledon, che si librava su un'altura a tutto volume e sgombrava la terra ferma da un piede, un Ken sorridente Miglia alle redini”. Ricca di poesia e simbolo della storia del prototipo per i collezionisti e amanti dell’industria. Chissà che cifre raggiungerà con la prossima asta, la quale si terrà a inizio gennaio sempre con il supporto di Mecum Auctions.