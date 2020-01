Il prototipo del Ford Bronco, in tutta la sua magnificenza

Come noto Ford sta lavorando alacremente per riportare, a distanza di decenni, il Bronco sulle strade d'America (e non solo). L'iper-iconico fuoristrada ritorna in due versioni, che gli ultimi rumor ci rivelano essere estremamente vicine ai fasti del modello originale. Ora Ford ha pubblicato un video ufficiale dove possiamo vedere il nuovo Bronco.

Ovviamente parliamo di un prototipo adeguatamente camuffato, ma tanto ci basta per saltare dalla sedia. Va anche detto che del Bronco sono già usciti diversi leak, oltre che più di qualche render, tra cui diversi non ufficiali ma basati sulle indiscrezioni degli insider di Ford — e quindi si presume piuttosto verosimili.

Ford aveva anche già mostrato un modello speciale del Bronco, realizzato dagli stessi ingegneri e designer che stanno lavorando al modello regolare, realizzato per la competizione Baja Peninsula.

Ma le cose che non sappiamo sono ancora tantissime, motivo per cui la presentazione del veicolo è attesa con estrema ansia dagli appassionati e dagli investitori. Sarà particolarmente interessante guardare proprio alla reazione di quest'ultimi: sbagliare con un veicolo con una storia così iconica come il Bronco costerebbe carissimo a Ford.

Recentemente sono uscire nuove indiscrezioni provenienti da insider coinvolti nel progetto, che confermano la presenza di portiere e tetto rigido rimovibili, per un'esperienza a cielo aperto completo.

Trovate il video ufficiale del Ford Bronco in apertura.