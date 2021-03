Arrivano aggiornamenti sul Ferrari Pursangue: il SUV ha i fari della Roma

Oramai Ferrari sta provando in strada il suo Purosangue da alcuni mesi, e se alcune volte il super SUV del Cavallino Rampante ha sfruttato elementi Maserati e pesanti camuffamenti per non farsi riconoscere, stavolta è possibile notare qualche dettaglio più del solito.

E' chiaro che le immagini visibili in fondo alla pagine, tutte scattate dai fotografi di CarScoops, immortalano ancora un esemplare camuffato in modo piuttosto importante, ma è facile buttare l'occhio ad una coppia di fari anteriori dallo stile non troppo dissimile a quello visto id recente con la Ferrari Roma, una fantastica Gran Turismo prestazionale appena partorita dal team di design di Maranello.

Le forme dei LED sono in gran parte sovrapponibili, ma per il momento è ancora presto per poter scommettere con facilità sull'aspetto finale delle componenti impiegate sui prototipi. Nonostante tutto è comunque interessante notare tali evoluzioni.

Il cofano è stato infatti modificato per accomodare le nuove unità, e lo stesso vale anche per il paraurti anteriore. Altri ritocchi concernono la griglia anteriore più larga e il posizionamento di piccole creste su entrambi i lati della stessa. Al retrotreno invece le divergenze rispetto ai primi prototipi sono ancora più piccole, ma è curioso il dettaglio in blu proprio sopra le portiere posteriori.

Riguardo le motorizzazioni siamo ancora il alto mare. Alcune settimane fa abbiamo parlato della possibilità di vedere in strada un Purosangue von un V12, ma è forse più probabile l'implementazione di un V8 twin-turbo da 3,9 litri come quello visto sulla GTC4Lusso. Non è da escludere a priori al contempo la presenza di un V6 plug-in hybrid da oltre 600 cavalli, ma per ora non possiamo far altro che attendere aggiornamenti direttamente dal produttore italiano. (da parte vostra potreste ingannare l'attesa dando un'occhiata a questi ottimi render digitali non ufficiali del Ferrari Purosangue).

A proposito di novità sulla casa automobilistica di Maranello vogliamo chiudere rimandandovi ad un video su una misteriosa hypercar del Cavallino Rampante avvistata due settimane fa sul circuito di Fiorano: l'erede della LaFerrari è sempre più vicina?