Un prototipo della Ferrari LaFerrari va all'asta: era il muletto usato per lo sviluppo!

Facciamo finta di avere un conto in banca da sette o otto cifre, così che la liquidità non sia un nostro problema, e di voler acquistare una supercar, anzi no, una hypercar. Ebbene, non capita tutti i giorni di trovare in vendita una rarità come la Ferrari LaFerrari, figuriamoci la “mule car” utilizzata per svilupparla.

E invece eccolo qui il muletto utilizzato da maggio 2011 a dicembre 2012 per mettere a punto e dar vita a quella che è stata la prima sportiva ibrida del cavallino rampante, che al suo debutto ha dovuto fare i conti con McLaren P1 e Porsche 918 Spyder.

Chiaramente è difficile parlare di “LaFerrari”, dato che in realtà ci troviamo di fronte ad una LaFerrari in forma embrionale, una test car nata sulla base di una Ferrari 458 Italia, con il telaio in alluminio notevolmente modificato per abbracciare il motore V12 derivato dalla FF, al posto del V8 originale.

Siamo abituati a vedere auto camuffate di ogni tipo, con pezzi di carrozzeria fittizi montati al di sopra di corpi vettura presi da altri modelli, e questo prototipo non è da meno. La 458 Italia è infatti corredata da una serie di pannelli carrozzeria aggiuntivi che coprono paraurti frontale, cofano anteriore, e un’unico pezzo per tetto e cofano posteriore, una prima bozza del “cofango” presente sul modello di serie.

Sul posteriore ci sono poi gli scarichi completamente scoperti e i fanali supplementari che suggerivano le linee che sarebbero state introdotte sulla LaFerrari, mentre l’interno del vano motore è un tripudio di cavi e cablaggi vari (compresa la componente ibrida) che in questa circostanza sono lontani anni luce dalla chirurgica perfezione dei modelli di serie.

I muletti solitamente vengono conservati e riutilizzati dalle case costruttrici ma capita che finiscano anche incidentati (guardate com’è ridotto questo prototipo della Ferrari SF90 dopo un crash sulle strade tedesche). In questo caso Ferrari decise di vendere la vettura nel 2016 ad un collezionista, che ovviamente non avrebbe potuto registrarla ne portarla per strada, anche se perfettamente funzionante.

Oggi il muletto torna quindi in vendita sul sito d’aste RM Sotheby’s, che avvierà l’asta il prossimo maggio. Il prezzo stimato non è ancora specificato, ma si aspettano delle cifre da capogiro, dopotutto una “mule car” di una hypercar, è ancor più rara dell’hypercar stessa. E pensare che adesso Ferrari sta utilizzando un muletto basato sulla LaFerrari per sviluppare la nuova hypercar.