Prototipo di Ferrari 812 avvistato a Maranello, ma di cosa si tratta?

Da molte settimane le voci di corridoio inerenti una misteriosa Ferrari si fanno sempre più fitte. Ad esempio circa due mesi fa ci fu l'avvistamento di un prototipo di una "strana" 812 sul circuito di Fiorano, e da allora le speculazioni corrono.

I rumors più insistenti dicono che possa trattarsi della variante "GTO" della attuale 812, e adesso lo YouTuber Varryx ci propone altro materiale da prendere in esame. Come potete vedere dal video in alto, l'esemplare di Ferrari 812 Superfast di colore nero gira nei pressi di Maranello alla luce del giorno, e oltretutto senza particolari soluzioni di camuffamento.

Le immagini sono piuttosto nitide, ma nonostante ciò non possiamo sbilanciarci andando a concordare con le voci di corridoio. Difatti il prototipo potrebbe semplicemente rappresentare una versione della 812 con migliorie al motore, alla meccanica o all'aerodinamica, e in sintesi non abbiamo altra scelta che aspettare per ricevere notizie ufficiali nel merito.

D'altro canto la speranza che il marchio GTO ritorni è fortissima, e l'ultima vettura a farne sfoggio è stata la 599 più di dieci anni fa, la quale incarnava all'epoca la Ferrari di serie più potente mai costruita. Se questa caratteristica dovesse costituire un obiettivo anche per l'eventuale 812 GTO gli attuali 800 cavalli scaturiti dal V12 da 6,5 litri sarebbero davvero troppo pochi, pertanto non è difficile immaginare una miglioria sostanziale in questo senso.

Nel frattempo la casa automobilistica italiana ha fatto sapere di non aver alcuna voglia di fermarsi, COVID-19 o meno: Ferrari presenterà due nuovi modelli entro la fine di quest'anno. In chiusura ci teniamo a rimandarvi a una magnifica Ferrari Testarossa rimasta abbandonata per ben 17 anni e finalmente recuperata.