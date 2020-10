Questo nuovo prototipo Ferrari ha un aspetto davvero minaccioso

Durante la scorsa estate abbiamo potuto ammirare un prototipo di Ferrari 812 (forse GTO) mentre era in fase di test nei pressi di Maranello. La casa automobilistica italiana è solita non lasciarsi scappare nulla sui modelli, e al momento le perdite di informazioni sono ridotte al minimo.

Pertanto le intenzioni di Ferrari sono sempre avvolte da un alone di mistero, ma adesso un video registrato in Italia immortala un altro prototipo di 812 Superfast in condizioni che non avevamo mai visto.

Il video è la prova che la compagnia sta ancora lavorando duramente su una nuova variante della supercar a motore anteriore, ma nonostante tutto sappiamo pochissimo su di essa. Una Ferrari 812 GTO è possibile, anche se in realtà queste tre lettere sono state utilizzate appena tre volte nella storia della casa di Maranello, e quella più recente è servita ad adornare la 599. Insomma, è una dicitura importante che necessita di una vettura speciale, e dal nostro canto la 812 calzerebbe a pennello col suo poderoso motore.

Sotto al cofano anteriore giace infatti un grosso V12 aspirato erogante 800 cavalli di potenza e 718 Nm di coppia. Non sarebbe affatto difficile portarlo oltre gli 820 cavalli, e qualcosa suggerisce sia già stato fatto. Il sound degli scarichi è più profondo che in precedenza, e la sostituzione del sistema di espulsione dei gas di scarico con uno maggiormente performante potrebbe anche bastare ad un modesto guadagno in termini di cavalli. Non manca però l'introduzione di un diffusore completamente nuovo, abbinato a piccoli ritocchi estetici e aerodinamici.

Per ora la 812 GTO è pura speculazione, e quindi non ci resta che aspettare informazioni ufficiali nel merito. Avviandoci a concludere vogliamo rimandarvi a uno dei raduni più mozzafiato di sempre: si passa dalla iconica Ferrari F40 alla costosissima Bugatti Divo. A proposito della hypercar francese non possiamo non indicarvi un video da pura pornografia automobilistica: l'unboxing del nuovo mostro dal W16.