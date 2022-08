Prototipo della Chevrolet Corvette ibrida distrutta dalle fiamme nei test in Sierra Nevada

Il boss di GM ha confermato che le Chevy Corvette saranno ibride ed elettriche dal 2023, ma uno dei muletti utilizzati per lo sviluppo della versione ibrida della Corvette è andato completamente distrutto durante i test tra le montagne della Sierra Nevada, in Spagna.

Come si vede in un video postato sui social media, un prototipo della Chevrolet Corvette E-Ray bianca ha preso fuoco, probabilmente aiutata dalle temperature proibitive di quella zona, ed è andata completamente distrutta. Un danno non da poco perché con l’auto sono andati in fumo anche i vari sistemi utilizzati per lo sviluppo della stessa, assieme agli eventuali dati che la riguardavano.

Stando a quanto riportato da GM Authority, si trattava di un muletto che stava svolgendo dei test per Bosch, ma ad un certo punto è divampato un incendio nel vano motore causato da una perdita d’olio. Nonostante la prontezza degli ingegneri nel fermare l’auto, le fiamme hanno preso il sopravvento fino a raggiungere il pacco batterie, e a quel punto la situazione è precipitata, tenendo conto che i test si svolgevano anche in una zona piuttosto remota e quindi difficile da raggiungere in breve tempo dai mezzi di soccorso.

Una volta estinto il rogo, della Corvette C8 ibrida è rimasto poco e niente, e gli unici componenti ancora riconoscibili sono i cerchioni. Ricordiamo infine che la Corvette E-Ray dovrebbe utilizzare un powertrain ibrido la cui parte termica verrà affidata al motore aspirato LT2 V8 da 6.2 litri, ma potrebbe arrivare un’altra versione che adotta un nuovo V8 twin-turbo da 5.5 litri (Chevrolet acqusitò un motore della Ferrari 458 per sviluppare il suo V8) che assieme alla parte elettrica permetterà di raggiungere i 1000 CV.