Sarà questo il prossimo Volvo XC90? Un render di Kolesa immagina così il SUV svedese

Il Volvo XC90 è senza ombra di dubbio un veicolo ben riuscito, se pensate che il modello attuale (seconda generazione) è sulla breccia da più di otto anni. A breve però arriverà il nuovo modello, per questo il team di kolesa.ru ha ipotizzato il look creando un render del nuovo XC90 basato sui brevetti depositati dalla casa svedese.

L’elaborazione digitale mette in luce un corpo vettura che non si discosta molto dal modello attuale in termini di ingombri (Volvo è al lavoro sull'XC100, un SUV ancor più grande derivato dalla Recharge Concept), ma si presenta però con l’anteriore e il posteriore rivisto. Il frontale infatti è privo di calandra, facendo chiaramente riferimento ad un eventuale modello full electric, mentre i gruppi ottici mantengono l’ormai iconica firma luminosa col martello di Thor, ma il fanale diventa più sottile e slanciato per alleggerire il look generale del muso.

I gruppi ottici del retrotreno seguono una trasformazione simile e si fanno dunque più sottili e slanciati, oltre a dividersi in due parti, con due elementi verticali che seguono le forme del lunotto in alto, e gruppi ottici squadrati per la parte più bassa, che seguono le linee del volume che si crea sulla parte posteriore della vettura.

Spulciando tra i brevetti però sono emerse interessanti novità, a partire da alcuni nomi registrati (Volvo sta per cambiare il nome a tutti i suoi modelli), che suggeriscono un possibile abbandono della denominazione attuale: tra i nomi depositati c’è la sigla EXC90 che potrebbe essere usata su un’eventuale versione 100% elettrica da affiancare a versioni ibride prima del passaggio alla sola mobilità elettrica, quando al posto della sigla ormai nota potrebbe adottare il nome Embla, ossia la prima donna, nella mitologia germanica.

Ci sono poi dei brevetti che mostrano alcuni elementi degli interni, tra i quali spicca un cruscotto caratterizzato da uno schermo centrale orientato in verticale e da una lunga e continua bocchetta d’areazione che si estende da un lato all’altro della vettura per tutta la sua lunghezza. Il bracciolo invece è sospeso e lascia abbondante spazio sotto di esso per riporre diversi oggetti, mentre il volante presenta delle aree che molto probabilmente accoglieranno dei comandi rapidi soft touch.