Il prossimo SUV di lusso elettrico marchiato Porsche costerà il triplo di Cayenne

Oliver Blume, CEO di Porsche, ha annunciato che sarebbe arrivato un nuovo SUV elettrico di lusso, e oggi i colleghi di Autocar hanno messo insieme tutto ciò che si conosce di questo nuovo modello ancora avvolto nel mistero. Al momento sapevamo che si sarebbe inserito tra Macan e Cayenne, ma a quanto pare sarà molto più costoso.

Attualmente, il nome in codice del progetto è K1, ed è un SUV EV di lusso a 7 posti con un look a metà tra un crossover e una berlina sportiva, che si collocherà tra Macan e Cayenne, ma rispetto a quest’ultimo di parla di un prezzo che sarà circa tre volte superiore.

Secondo le informazioni recuperate dal magazine inglese, il SUV “K1” nascerà sulla piattaforma Premium Platform Electric (PPE) sviluppata in collaborazione tra Porsche e Audi, e che vedremo prossimamente sulla Macan EV e sulla Q6 E-tron, ma sembrerebbe che sul nuovo SUV di lusso questa piattaforma verrà ulteriormente sviluppata ed affinata.

Si parla quindi di un sistema di ricarica a 920 volt per avere tempi di ricarica ancora più ridotti, e batterie con capacità superiore ai 100 kWh per permettere percorrenze massime di circa 700 km; inoltre si pensa che l’auto possa adottare le quattro ruote sterzanti (le posteriori potranno girare fino a 5°) e il raffreddamento ad olio per i motori elettrici.

Infine, Autocar ci tiene a precisare che il nuovo SUV elettrico di Porsche dovrebbe diventare il quinto veicolo completamente elettrico del marchio, tenendo conto che per il 2026 dovrebbero debuttare Macan, Boxster/Cayman e Cayenne in versione full electric, che si affiancheranno alle già presenti Taycan (avvistato il restyling della Porsche Taycan Cross Turismo con i nuovi gruppi ottici LED Matrix).