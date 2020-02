Il prossimo Rover Lunare NASA? Verrà progettato da una casa automobilistica

La NASA sta programmando di riportare l'uomo sulla Luna entro il 2024. Il programma interno Artemis Moon porterà per la prima volta in assoluto sul nostro caro satellite anche una donna, la quale ne calpesterà il polo sud entro pochi anni.

La tappa successiva sarà poi quella di stabilirvi la presenza umana permanente entro il 2028, ma ovviamente colonizzare un pianeta che non sia la Terra, seppur la Luna sia estremamente vicina a noi, è un compito estremamente arduo e necessiterà di veicoli sviluppati appositamente e dotati di resistenza, adattabilità e facilità manutentiva senza precedenti.

Per questo motivo la NASA chiede adesso aiuto agli esperti del settore automobilistico:"Ci rivolgiamo all'industria per offrire approcci interessanti atti a sfruttare sistemi già esistenti sulla Terra, inclusi forze dell'ordine, militari o veicoli ricreativi. Questi potranno poi essere riadattati per l'uso nello spazio, a migliorare la nostra architettura di mobilità." Avete appena letto le dichiarazioni di Steve Clarke, vicedirettore associato per l'esplorazione spaziale in Science Mission Directorate.

Si chiede quindi aiuto privato a esperti, che dovranno provare a tirar fuori idee interessanti per un futuro Lunar Terrain Vehicle (LTV). Il rover di prossima generazione dovrà esser costruito attorno all'essere umano, con sistemi avanzati di pressurizzazione e depressurizzazione, di apertura e chiusura e infine, visto l'ambiente privo di ossigeno e quindi ostile ai motori tradizionali, saranno necessarie elevate capacità di mobilità elettrica.

Visti i requisiti non fatichiamo a trovare candidati papabili a questo accordo di sviluppo. Infatti Tesla con il suo Cybertruck, GMC con l'imminente Hummer elettrico e Rivian con l'R1T sono solo alcuni degli esempi plausibili.

Toyota però pare aver anticipato le mosse della NASA, in quanto non molti mesi fa, aveva già presentato un interessante concept in grado di trasportare uomini e strumenti sulla Luna entro il 2029. Infine vi rimandiamo a un nostro articolo inerente i rover lunari che consentirono il primo storico sbarco del 1969 tramite la missione spaziale Apollo 11.