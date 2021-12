Il prossimo progetto di Rich Rebuilds sarà una Tesla Model 3 con motore diesel

Nell’universo di YouTube, la parola chiave ‘Tesla’ è spesso legata a recensioni, test di autonomia, sfide insolite e ovviamente alle drag race con protagonista la Model S Plaid. Tra questi contenuti c’è chi va controcorrente: parliamo di Rich Benoit del canale Rich Rebuilds che solitamente trasforma le Tesla, dotandole di motore termico.

La maggior parte di voi sarà già a conoscenza del suo progetto più ambizioso e famoso, ossia la Tesla Model S col motore V8 presentata di recente al SEMA Show di Las Vegas, ma adesso Rich ha in mente qualcosa di ancor più strano, partendo da una Tesla Model 3 incidentata.

Infatti insieme al suo braccio destro Steven sono andati nel New Hampshire per recuperare una Model 3 rossa notevolmente danneggiata sul frontale a seguito di un forte impatto di cui non si conoscono le cause, ma che ha causato notevoli danni al punto da piegare il telaio anteriore. Un problema piuttosto grave ma che in questo caso non crea particolari grattacapi dal momento che questa volta Rich vuole equipaggiarla con un motore diesel Cummins 4BT, dando così vita alla sua "Model D".

Si tratta di un propulsore a 4 cilindri turbodiesel economico e dalle dimensioni piuttosto ridotte, due elementi che lo hanno reso particolarmente adatto per progetti che prevedono un “engine swap”. Nella sua configurazione base sviluppa meno di 200 CV, il che renderà la Model 3 ben più lenta del modello originale, ma col fascino di alloggiare un motore molto analogico che viene utilizzato dal 1983.

Il progetto è appena iniziato e dovremmo aspettare nuovi video che documentino tutto il processo di creazione, ma di sicuro Rich è andato ancora una volta controcorrente, in un periodo dove invece si predilige l’elettrificazione di modelli iconici come la Land Rover Defender Serie 2 restomod EV ad opera di Everrati.