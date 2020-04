Il prossimo cambiamento in Tesla riguarda i pannelli solari sulle auto? E' probabile

Finora le auto elettriche non hanno mai utilizzato in modo estensivo i pannelli solari per aumentare l'autonomia per singola carica. Questo per vari motivi, legati soprattutto allo sviluppo di questa tecnologia.

Lo scorso anno fece eccezione la Toyota Prius PHV, una elettrica plug-in con pannelli solari su tettuccio, cofano e coda. La potenza totale dell'impianto è da soli 160 W, ed il costo per esemplare è esorbitante: parliamo di 149.000 euro. Non vale particolarmente la pena l'esborso, in quanto l'autonomia giornaliera ne guadagna di appena 3 chilometri, e inoltre varia dalla latitudine di utilizzo e da luogo nel quale si parcheggia il veicolo.

Al momento però la tecnologia si evolve e migliora, e comincia ad assumere sempre più senso. Alcune startup come Sono Motors e Lightyear stanno sviluppando veicoli elettrici mossi principalmente dall'energia solare. Al contempo il CEO di Tesla Elon Musk ha preso seriamente in considerazione l'idea. Nel 2017 ad esempio propose ai suoi ingegneri di integrare celle solari sulla Model 3 in sviluppo, ma questi ultimi risposero che non si raggiungesse un'efficienza soddisfacente.

Le cose però paiono esser cambiate a distanza di circa due anni e mezzo. Al lancio del Cybertruck di qualche mese fa, Musk ha dichiarato la disponibilità di pannelli solari come optional del pick-up elettrico, i quali avrebbero garantito circa 24 chilometri al giorno di autonomia aggiuntiva.

E' la prima volta che la tecnologia viene utilizzata su un veicolo Tesla, e potrebbe non essere affatto l'ultima. Non sappiamo ancora in che misura l'optional andrà a gravare sul costo del Cybertruck, ed è un discorso assolutamente rilevante perché il progetto potrebbe facilmente arenarsi per un costo al cliente eventualmente proibitivo.

L'ultimo prodotto della casa automobilistica californiana, il SUV Model Y, è da poco arrivato sul mercato. Tra poche ore però potremo assistere a una dissezione in diretta della EV, ecco dove seguirla in live streaming.