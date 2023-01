Nei prossimi anni Ford abbandonerà le piattaforme Volkswagen, in Europa

Da qualche anno Ford e Volkswagen hanno stipulato una joint venture che riguarda la collaborazione su per quanto riguarda il segmento dei mezzi commerciali (da lavoro e stradali) e dei pick-up, ma presto la situazione cambierà, almeno in Europa: infatti Ford ha intenzione di sviluppare le proprie piattaforme per i prossimi anni.

Al momento, Ford è focalizzata sull’elettrificazione delle gamma entro il 2030, e in questo senso la collaborazione con Volkswagen è stata un tocca sana e ha permesso alla casa americana di bruciare le tappe verso le emissioni zero, ma Martin Sanders, Manager dello sviluppo dei modelli elettrici Ford, ha dichiarato ad Automobilwoche che la piattaforma MEB di Volkswagen è soltanto una tecnologia di transizione, prima dell’arrivo di piattaforme e tecnologie sviluppate da Ford stessa.

Dunque c’è ancora un po’ di tempo da aspettare, ma sono questi i piani della casa dell’ovale blu per quanto riguarda la produzione in Europa. Nel frattempo stanno per arrivare nuovi modelli basati sulla suddetta piattaforma proprietaria di Volkswagen, ovvero un crossover con dimensioni analoghe alla ID.4 previsto per il primo quarto di quest’anno, a cui seguirà un crossover più sportivo il prossimo anno (secondo il boss di Citroen i SUV avranno vita breve con la mobilità elettrica).

Guardando al futuro, lo stabilimento Ford di Valencia dovrebbe essere quello che riceverà le modifiche necessarie allo sviluppo della piattaforma proprietaria e non solo, dato che si occuperà anche della progettazione e dello sviluppo del software espressamente dedicato alle auto EV, come dichiarato da Sanders: “Utilizzeremo una piattaforma elettrica pura a Valencia. Al momento, tuttavia, non è ancora chiaro quando ciò accadrà e quali modelli costruiremo lì”.