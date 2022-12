Nei prossimi anni dovrebbe arrivare una nuova GT-R ibrida con marchio Nismo

La Nissan GT-R è un modello che resterà nella storia dell’automobilismo, perché durante la sua esistenza è diventata una vera e propria icona, ma negli ultimi tempi il modello non se la sta passando al meglio. La Skyline è stata anche costretta ad abbandonare l’Europa per via delle emissioni sempre più stringenti, ma la “Godzilla” potrebbe tornare.

Questo è quello che si intuisce dalle parole del CEO di Nismo, Takao Katagiri, che ai microfoni del magazine britannico Autocar ha promesso che un mezzo particolarmente eccitante è in sviluppo, e arriverà appunto col marchio della divisione sportiva di Nissan.

E le buone notizie non finiscono qui, perché la probabile erede dell’attuale GT-R R35 adotterebbe un powertrain ibrido, e ciò significa che sarà poi venduta in Giappone, ma anche negli Stati Uniti, in Europa e nel Regno Unito, come confermato dal CEO stesso.

“C’è una visione molto, molto importante in Europa per Nissan. È intorno al cuore di questa nuova auto. Il Regno Unito è molto, molto speciale per noi, specialmente per le auto ad alte prestazioni. Quindi, una cosa che posso dire è ‘per favore aspettate’. Stiamo per introdurre un modello molto interessante nel mercato del Regno Unito con il marchio Nismo”.

E non è scontato pensare che questo modello potrebbe anche trattarsi del canto del cigno delle auto a motore termico del brand, che qualche mese ha ha annunciato che in futuro anche le Nismo elettriche arriveranno sul mercato.