Le prossime Mercedes-AMG elettriche potranno driftare da sole

La Guida Autonoma del futuro porterà sicuramente tantissimi vantaggi all'umanità, si spera ad esempio di ridurre drasticamente gli incidenti stradali, molti però lamentano il fatto che - praticamente - non si guiderà più manualmente. Beh potremo sempre divertirci con le sportive, giusto? Sbagliato. Le Mercedes-AMG elettriche drifteranno da sole.

Come ben sappiamo, Mercedes-Benz e AMG sono parecchio avanti con lo sviluppo della Guida Autonoma. Mentre Tesla combatte per rilasciare in Nord America il suo Full Self Driving di Livello 2 (la Guida Autonoma Beta di Tesla in prova a Detroit), Mercedes già vende la Guida Autonoma di Livello 3 sulle proprie ammiraglie. Certo si è andati decisamente oltre la guida cittadina e quella autostradale: le Mercedes-AMG elettriche del futuro potranno addirittura driftare da sole.

A dirlo è stato Joerg Bartels, responsabile dello sviluppo globale dei veicoli di Mercedes-Benz AG, nel corso di un'intervista con il magazine australiano CarSales. "Avremo una modalità di drifting automatico? Certo. Possiamo farlo perché conosciamo sempre in modo esatto in che stato si trova la macchina. Abbiamo sensori per qualsiasi cosa, dunque possiamo gestire anche il drifting. C'è bisogno di avere parecchio spazio attorno ma si può fare senza problemi."

Esiste qualche chance di vedere qualcosa di simile a bordo di una vettura Mercedes-AMG? "Magari sta arrivando sul serio". Possiamo immaginare che i futuri sistemi Mercedes-AMG a quattro motori possano semplificare l'esecuzione della funzione, dunque in un prossimo futuro tutti potremo potenzialmente driftare come piloti professionisti - con un piccolo aiuto invisibile, certo.