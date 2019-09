Le prossime Mercedes-AMG Classe C ed S saranno tutte Ibride e 4x4

Grossi cambiamenti all'orizzonte per Mercedes-AMG. Il passaggio alla propulsione Ibrida Plug-In sarà immediata e le versioni di partenza delle Classe C ed S di AMG disporranno solamente di un motore a 4 cilindri, fatto veramente singolare visto che stiamo parlando del reparto sportivo di Mercedes, storicamente capace di ben altro.

Lo ha rivelato in un'intervista per Motor Trend il boss di AMG Tobias Moers, che afferma che la prossima generazione delle versioni top C63 ed S63 (immagini delle vetture attuali in calce) disporrà totalmente di tecnologia ibrida. Non ha rivelato specifiche tecniche, ma indica una differenza sostanziale tra le soluzioni adottate dalle Mercedes non AMG in commercio.

Il manager di AMG ha in separata sede fatto sapere che l'azienda è al lavoro su una versione quattro porte e ibrida della già agguerrita AMG GT. Il powertrain della vettura sarà composto principalmente da un V8 bi-turbo, con l'aggiunta di due motori elettrici, uno per asse. Tale configurazione permetterà uno scatto da 0 a 100 in meno di 3 secondi, e non è difficile da credersi.

Inoltre il 4 cilindri di cui si parlava prima sarà preso di peso dalla CLA. Si tratterà infatti dell'M139 da 2.0 litri sovralimentato. Probabilmente verrà montato sulla prossima AMG C43. Nonostante le sue dimensioni le prestazioni restano eccellenti, grazie ai suoi 416 cavalli di potenza e alla tacca rossa del contagiri fissata a 7,200 rpm.

Tobias infine aggiunge che tutte le AMG commercializzate dal 2021 saranno tutte dotate di sistema all-wheel drive. Una tecnologia già presente sulla E63, la quale può distribuire l'erogazione della potenza in modo equo, oppure scaricarla completamente sul posteriore. Molto interessante, staremo a vedere.

Nel frattempo la casa automobilistica tedesca ha annunciato di aver smesso di sviluppare motori tradizionali, concentrando tutte le attenzioni sulla mobilità elettrica, oltre ad aver presentato il particolare concept Vision Simplex.