Le prossime creature di Gordon Murray saranno due SUV EV che rivoluzioneranno il segmento

Anche un designer leggendario come Gordon Murray deve piegarsi allo strapotere dei SUV, e dopo aver fatto la storia con la McLaren F1 pare che nei piani del progettista ci siano due crossover elettrici, che però rivoluzioneranno il segmento.

Di recente Gordon Murray Automotive ci ha deliziato con le T.50 e T.33, due supercar che sotto al cofano ospitano un V12 realizzato in collaborazione con Cosworth e che nel naso della prima raggiunge lo strabiliante regime di 12.100 giri/min. Ebbene, ai microfoni del magazine inglese Autocar, Gordon Murray ha affermato che i due SUV che ha in mente saranno rivoluzionari e “cambieranno il modo in cui pensiamo all'ansia da autonomia e alla dinamica del veicolo”.

Al momento è difficile decifrare un affermazione come questa, ma dato il pedigree del marchio è lecito pensare a veicoli particolarmente efficienti in termini aerodinamici e soprattutto leggeri rispetto ai veicoli elettrici attualmente sul mercato. Il progettista non si è perso nei dettagli, ma ha aggiunto che il primo dei due modelli avrà la trazione anteriore e lo spazio per 4 occupanti, mentre quello più costoso avrà la trazione integrale e 5 posti a sedere, ed entrambi punteranno ad essere il più leggeri possibile.

Di recente infatti Murray disse agli stessi microfoni di Autocar: “Non può essere corretto avere auto familiari che pesano regolarmente 2,5 tonnellate. Pensiamo che ci sia un modo migliore”. Non resta dunque che attendere nuove notizie a riguardo, ma intanto sappiamo che entrambi i SUV verranno prodotti a Windlesham, in Inghilterra, in uno stabilimento su cui GMA ha investito 300 milioni di sterline per un’espansione che terminerà nei prossimi cinque anni.