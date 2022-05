Le prossime auto elettriche Alfa Romeo utilizzeranno componenti della piattaforma Giorgio

Il futuro di Alfa Romeo è quello di diventare un marchio completamente elettrico, come recita il piano Dare Forward 2030 di Stellantis, ma in un report Alfa Romeo afferma di voler mantenere una certa libertà sull’architettura delle proprie auto, modificando quindi le piattaforme comuni del gruppo con componenti derivati dalla piattaforma Giorgio.

Quest’ultima è stata introdotta nel 2014 ed è diventata immediatamente un punto fermo e forte del brand del biscione, non solo per le doti dinamiche che è in grado di offrire, ma anche perché ha riportato la trazione posteriore come sulle Alfa Romeo dei tempi d’oro. E non bisogna scordare che la ricerca e lo sviluppo di tale piattaforma ha richiesto notevoli investimenti e doveva essere utilizzata su un totale di circa 15 veicoli, sebbene poi sia stata adottata soltanto su Giulia, Stelvio, Jeep Grand Cherokee e Maserati Grecale.

Dunque, stando a quanto riportato dal magazine britannico Autocar, Alfa Romeo manterrà un certo livello di flessibilità sulle piattaforme di Stellantis, in particolar modo per quanto riguarda le componenti che interessano le sospensioni e lo sterzo, così da poter dare un certo comportamento e carattere alle vetture del biscione. Ciò va in accordo con quanto dichiarato precedentemente da Daniel Guzzafame, capo del prodotto Alfa Romeo, che affermò quanto l’azienda fosse intenzionata a “mantenere le cose buone dalla piattaforma Giorgio”.

Per le prossime vetture elettriche, Alfa Romeo utilizzerà quindi la piattaforma STLA di Stellantis ma con le dovute modifiche, e il primo veicolo atteso con queste nuove specifiche dovrebbe arrivare nel 2025, e si pensa ad una coupé a quattro porte che potrebbe riportare in auge il nome GTV, che secondo i rumor diventerebbe anche l’ultima vettura Alfa Romeo proposta con una versione plug-in hybrid affiancata a quella full electric.

Ricordiamo invece che l’Alfa Romeo Giulia tornerà in versione elettrica, ma potrebbe diventare un crossover sportivo.