La prossima supercar elettrica di Bentley accelererà così forte da mettere la nausea

Una corposa intervista di Adrian Hallmark, CEO di Bentley, ai microfoni di Automobile News Europe, offre interessanti dettagli su quella che sarà la prima supercar elettrica del marchio inglese. La prima Bentely EV è attesa per il 2025 e avrà un qualcosa come 1400 CV, con una accelerazione tale da innescare sintomi di nausea.

Ma Bentley ha prontamente specificato che l’accelerazione brutale non è assolutamente il punto chiave del progetto, e anzi, questo fenomeno è un effetto collaterale di cui farebbero volentieri a meno. La supercar infatti sarà dunque dotata di uno switch che la metta in condizione di partire più lentamente, così invece di impiegare 1,5 secondi per toccare i 100 km/h, ci impiegherà 2,7 secondi. In questo modo sarà il proprietario a decidere come godere della propria vettura.

Per la casa l’importante è che l’auto sia in grado di offrire prestazioni da riferimento in termini di ripresa, e a tal riguardo il CEO ha affermato che l'attributo principale della nuova EV sarà piuttosto la "prestazione di sorpasso senza sforzo grazie ad un'enorme quantità di coppia”, sostenendo che la maggior parte delle persone apprezza l'accelerazione dai 50 ai 110 km/h, o dai 50 ai 240 km/h, nel caso della Germania.

Hallmark ha quindi continuato a parlare della futura Bentley elettrica, dichiarando che avrà un costo paragonabile a quello dell’attuale Mulsanne, ma ha anche precisato che non sarà certamente una limousine.

Di sicuro ci sarà da aspettarsi anche un SUV elettrico della casa, perché anche il CEO di Bentley sostiene che al momento è necessario avere un’auto del genere all’interno della propria gamma (di recente anche il CEO di Lotus ha dichiarato che la Eletre era necessaria per garantire il futuro del brand), ma i numeri riportati all’inizio di questo articolo difficilmente li vedremo accompagnati ad un SUV, ma piuttosto ad una vettura gran turismo.