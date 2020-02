La prossima stagione di auto Toyota svelata da un insider: dalla GT86 alla Corolla Cross

Un insider rivela i piani per i prossimi anni di Toyota, raccontando le automobili attualmente in cantiere e gli aggiornamenti in arrivo per la line-up attuale. Il dirigente di Toyota ha rivelato i piani del brand per auto come la GT86 (che cambierà nome), la Camry e la Corolla. Ecco tutto quello che ha raccontato.

L'insider di Toyota ha parlato con Motor1. La rivista non ha svelato il nome della sua fonte, ma è lecito aspettarsi di una persona con una buona conoscenza dei piani del brand per il futuro.

Partiamo per la Toyota GT86. Tanto per iniziare in tutta probabilità prenderà il nome GR86, entrando a far parte (come era lecito aspettarsi) della famiglia Gazoo Racing che vede già trai suoi membri la nuova GR Supra e la GR Yaris. Sarà presentata nel 2021, probabilmente a luglio, come modello per il MY2022 (marketing year). Altri rumor suggeriscono che acquisterà ulteriore potenza toccando i 255CV.

Il prossimo autunno dovremmo poi vedere un piccolo aggiornamento sulla Camry, sarà presentata come vettura 2021MY. Per un vero e proprio cambio generazionale bisognerà invece aspettare il 2023, con lancio nel 2024.

Nel 2021 dovrebbe essere presentato anche una Corolla in stile crossover. La Corolla Cross sarà presentata come modello 2022MY. Sarà assemblata in Alabama.

Nel 2022 anche il RAV4 beneficerà di un piccolo aggiornamento. Infine, nel 2021 dovrebbe venire presentata la nuova generazione del Toyota Tundra.