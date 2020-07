Alla nuova SEAT Leon mancherà una variante molto apprezzata?

La quarta generazione si SEAT Leon offrirà numerose varianti che si pongono il problema di soddisfare ogni tipo di esigenza di quasi tutti gli automobilisti, partendo dalle motorizzazioni classiche passando a quelle ibride e arrivando fino all'offerta di infotainment moderno e assistenza alla guida avanzata.

Il prossimo modello di Leon continuerà a proporre tutto questo e si mostrerà ancora come hatchback a cinque porte e station wagon familiare. Tra l'altro non bisogna dimenticare l'introduzione della Cupra Leon, che occuperà il vertice dell'offerta dal punto di vista prestazionale.

A ogni modo qualcosa mancherà ad alcuni specifici clienti, che nel prossimo futuro rimarranno infatti orfani della Leon X-Perience: una sorta di crossover tuttofare solido, a trazione integrale, e adatto quasi ad ogni terreno.

Stando a quanto riporta il portale spagnolo Periodismo del Motor, un portavoce SEAT avrebbe confermato l'assenza del modello X-Perience dalla prossima generazione di Leon durante una presentazione privata alla stampa. Questa versione fu introdotta per la prima volta molti anni fa, nel bel mezzo della terza generazione dell'apprezzatissima hatchback iberica, e forniva ai conducenti un assetto rialzato, rivestimenti della carrozzeria in plastica per evitare graffi durante la guida fuoristrada e barre portapacchi sul tettuccio.

Al momento la casa automobilistica dispone della Arona, della Ateca e della Tarraco. Proprio la SEAT Ateca, recentemente aggiornata, effettivamente va a rimpiazzare la Leon X-Perience con delle soluzioni molto simili a quelle adottate finora, ma portando in dote una modifica alla nomenclatura, che passa da X-Perience a Xperience.



Per chiudere restando in SEAT vi consigliamo di dare un'occhiata anche al monopattino elettrico del brand: l'eKickScooter 65 che, come suggerisce il nome, garantisce ben 65 chilometri di autonomia.