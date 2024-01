La prossima Renault Clio sarà una rivoluzione? Ecco come se la immagina Autocar

Nel corso del 2023 la Renault Clio si è leggermente rinnovata e ve ne abbiamo parlato in maniera dettagliata con la nostra prova della nuova Renault Clio E-Tech Full Hybrid. Non una “nuova generazione” ma un upgrade minore, in futuro invece la piccola francese potrebbe essere del tutto rinnovata.

Renault sta lavorando per rinnovare dalle fondamenta il suo segmento B in Europa. Sul fronte elettrico arriveranno Renault 4 e Renault 5 oltre a una nuova Twingo elettrica dal design che guarda al passato, versioni ammodernate di tre grandi classici francesi. Sul fronte ibrido avremo molto probabilmente una nuova Captur e infine una Clio riveduta e corretta. Che Renault abbia intenzione di rivoluzionare la sua line-up di dimensioni compatte è praticamente certo, lo ha detto anche Bruno Vanel nel corso di un’intervista ad Autocar.

La Grande R ha per ora rinnovato il suo Segmento C a partire da Mégane E-Tech per finire a Espace E-Tech, passando nel frattempo ad Austral, Scénic (la nuova Renault Scénic elettrica vista a Parigi) e Rafale. Tale segmento è fondamentale per il brand, non bisogna però dimenticare il segmento B, comunque chiave in Europa.

Come sarà, dunque, la Clio di nuova generazione? Per la compatta non sarà facile svettare fra tutte le nuove rivali elettriche a marchio Renault, di dimensioni simili. Vanel ha in ogni caso confermato che il modello non verrà abbandonato, sarà importante dare al pubblico la possibilità di scegliere un’alimentazione tradizionale accanto all’elettricità. “Stiamo ovviamente andando verso una mobilità 100% elettrica, vogliamo però muoverci un passo alla volta; con le nostre auto ibride vogliamo rimanere un brand accessibile”.

Non conosciamo ancora i prezzi di nuova Twingo elettrica, Renault 4 e Renault 5, la Clio però al momento parte da 17.250 euro, mentre per una Mégane E-Tech si spende più del doppio, dunque avere un modello di questo tipo è molto importante per Renault. La sopravvivenza della Clio, dunque, è per ora assicurata, chissà però che presto o tardi non venga trasformata in un crossover o in una compatta elettrica...