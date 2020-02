La prossima Porsche 911 GTS ha un aspetto fantastico: le immagini

L'ultima generazione di Porsche 911 ha debuttato già da un po', ma mancano ancora alcune interessantissime versioni, le quali dovrebbero debuttare entro la fine di quest'anno. Una di queste è la 911 GTS: una 911 di media gamma che spinge le performance leggermente più in alto rispetto alla Carrera S.

La tonalità di verde del prototipo in test ha subito catturato l'occhio di tutti gli astanti, ma hanno sorpreso non poco anche strane scelte di camuffamento, che sono state realizzate tramite una disparità nella scelta dei cerchi cerchi e nella modifica di alcuni dettagli qua e là.

I cerchi però ci hanno anche aiutato a capire di trovarci proprio davanti alla GTS, grazie ad esempio agli indizi forniti dal sistema di bloccaggio centrale che caratterizza la GTS da parecchio tempo, assieme ovviamente ad altre varianti top di gamma. Le foto spia ci permettono però di dare anche una buona occhiata ai contrasti scuri sulla carrozzeria, come i fari posteriori in grigio scuro, gli scarichi e il tetto in nero e con la stessa tonalità usata anche maniglie e parte dei copri-specchietti. Mancano chiaramente i grossi adesivi con su scritto "GTS", ma per quelli dovremo attendere il reveal ufficiale.

Nel corso dell'ultima generazione di 911 la GTS aveva 30 cavalli in più della Carrera S, e ci aspettiamo quindi una differenza simile anche questa volta. Quindi, dato che la Carrera S produce 443 cavalli, il sei cilindri in linea sovralimentato da 3,0 litri della GTS dovrebbe garantire almeno 470 cavalli di potenza.

La casa tedesca in questo momento si è lanciatissima nel sentiero verso l'elettrificazione tramite la nuovissima Taycan e, secondo Chris Harris di Top Gear, Porsche si sarebbe addirittura trattenuta nello sviluppare quest'ultima. Nel frattempo sono emersi nuovi dettagli riguardo alla scelta dei colori per la carrozzeria, che dovrebbero a breve ricevere una grossa espansione.