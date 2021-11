La prossima Nissan Skyline GT-R potrebbe diventare elettrica: la R36 sarà potentissima

Da tempo ci si chiede del futuro della GT-R e di cosa aspettarsi dal nuovo modello. Non c’è mai stata la comunicazione ufficiale sull’arrivo della nuova R36, ma Nissan lo ha fatto capire in modo indiretto tramite la divisione australiana del brand e adesso lo ribadisce ai microfoni di Autocar, aggiungendo che la prossima GT-R potrebbe essere EV.

La Nissan GT-R è stata infatti ritirata dal mercato australiano perché non più conforme ai crash test sempre più rigidi, in particolare nel campo degli urti laterali, ma in quell’occasione Nissan Australia disse che non sarebbe stata la fine della Godzilla in Australia, suggerendo che qualcosa stesse effettivamente bollendo in pentola.

Adesso è il CEO Makoto Uchida a parlare, e lo ha fatto in occasione di un’intervista rilasciata ad Autocar, dove ha parlato dell’erede della R35, dando un’idea delle possibili direzioni intraprese per il suo sviluppo. Uchida non si è sbilanciato, ma ha affermato che il team è al lavoro sulla prossima GT-R, e sta analizzando le varie possibilità per elettrificarla. La R36 sarà la vettura di punta del marchio giapponese, e in quanto tale dovrà essere una vettura professionale e a prova di futuro.

Molti di voi potrebbero storcere naso sentendo parlare di “elettrificazione”, ma come ha aggiunto il CEO di Nissan, questa non implica che l’auto sarà 100% EV a tutti i costi, ma potrebbe sfruttare a suo favore l’elettricità per generare ancor più potenza, che è l’obiettivo primario del progetto.

Inoltre la vettura sarà completamente nuova e sfrutterà una piattaforma ad alte prestazioni inedita, quindi una situazione ben diversa ad esempio dalla recente Nissan Z che è basata sulla vecchia 370Z. Per la casa giapponese, la GT-R R36 dovrà essere la vettura più veloce del suo segmento, dentro e fuori la pista, sfruttando tutte le ultime tecnologie a disposizione per tirarne fuori il meglio, e per questo non è detto che sia totalmente elettrica.

Per la cronaca, vi ricordiamo che l’attuale modello, la R35, è sulla breccia da circa 14 anni e il suo propulsore V6 da 3.8 litri è arrivato ad erogare 720 CV e 780 Nm di coppia nella splendida GT-R50 creata da ItalDesign, che è già più potente della Nissan GT-R Nismo, quindi dovremo aspettarci una potenza probabilmente superiore.