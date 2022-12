La prossima Mazda MX-5 potrebbe essere ibrida per adeguarsi alle nuove emissioni

Il raduno da Guinness World Record con oltre 700 Mazda MX-5 all’Autodromo di Modena è la dimostrazione lampante della quantità di appassionati che adorano l’iconica spider, dunque per il costruttore giapponese è importante garantire un futuro al modello, ma per adeguarsi alle emissioni Euro 7 la Miata potrebbe diventare ibrida.

E la conferma a tale ipotesi arriva direttamente da Yasuhiro Aoyama, direttore e senior managing executive officer in Mazda, che ai microfoni del magazine Wheels ha affermato che le nuove normative Euro 7 incideranno sul futuro della MX-5 e contribuiranno a delineare la tipologia di modello che sarà. Inoltre ha aggiunto che: “Ci sarà, ad un certo punto, una sorta di elettrificazione quindi dobbiamo studiare la strategia più appropriata per la futura MX-5 che non tradisca le aspettative dei nostri appassionati fan”, anche perché Mazda è intenzionata ad avere almeno una declinazione elettrificata per ogni suo modello in gamma, entro il 2030.

Quanto al design della vettura, è ancora presto per parlare dell’estetica della nuova Miata, ma Akira Tamatani, a capo del design di Mazda, ha dichiarato che sarà difficile vedere la prossima MX-5 equipaggiata col nuovo motore mild-hybrid a 6 cilindri, perché di fatto la trasformerebbe in una vettura diversa dall’attuale, con un DNA completamente snaturato rispetto a quello che da sempre è il pedigree del modello, e ha poi aggiunto che la nuova MX-5 non sarà uguale alla Mazda Vision Study Concept mostrata pochi giorni fa.