La prossima Lancia Delta sarà elettrica, ma esiste già la restomod di GCK Exclusiv-e

Due settimane fa vi abbiamo riportato le parole di Luca Napolitano, CEO di Lancia, che ha confermato l’arrivo di una nuova Lancia Delta elettrificata, ma che porta con sé il carattere della vettura originale, ma dovete sapere che c’è chi ha già trasformato la “Deltona” in un’auto completamente elettrica: stiamo parlando di GCK Exclusiv-e.

L’avvento della propulsione elettrica ha fatto letteralmente sbocciare il fenomeno delle restomod, ossia vettura del passato trasformate in mezzi dalla meccanica moderna e future-proof, e molto spesso per queste versioni restaurate si sceglie proprio il motore elettrico. GCK Exclusiv-e ha abbracciato quest’idea, proponendo un’edizione limitata in soli 47 esemplati della Lancia Delta Integrale originale che sotto al cofano ha un motore EV che eroga fino a 200 Cv e 350 Nm di coppia.

La batteria che alimenta il cuore della Delta Evo-e non fa della capacità il suo punto di forza e si tratta di un’unità da 29 kWh, che offrono un’autonomia stimata di circa 200 km, ma a fronte di una capacità poco elevata contribuisce a non appesantire la vettura, che adesso pesa soltanto 100 kg in più rispetto all’originale, fermando l’ago della bilancia a 1440 kg. Potenza e peso permetteranno un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi.

Esteticamente resta tale e quale alla leggenda dei rally su cui si basa, anche se l’azienda ha aggiunto alcuni componenti e dettagli in fibra di carbonio, come lo splitter anteriore, gli sfoghi d’aria laterali, il diffusore posteriore e lo spoiler. L’abitacolo, invece, è stato rivestito in Alcantara con cuciture a contrasto arancioni, e sfoggia sedili Recaro e volante a calice a tre razze marchiato Momo. L’impianto audio è stato modernizzato con componenti della Blam e per mantenere il look originale degli interni è presente uno schermo a scomparsa dell’Alpine per il sistema di infotainment.

Sotto alla carrozzeria si celano ulteriori novità, come il telaio rivisto per fornire maggiore rigidità, a cui si unisce una carreggiata leggermente più larga assieme ad un nuovo assetto ribassato, che conta su nuove sospensioni e un impianto frenante maggiorato, con disco da 306 mm morso da pinze a sei pistoni sull’anteriore. Inoltre, come si vede nel video in alto, la Delta Evo-e elettrica ha ancora il cambio manuale, che in questo caso modifica soltanto il rapporto finale. La trazione integrale è ancora presente ma è tutta nuova, e ripartisce la potenza con percentuali del 47% e 53%, rispettivamente per l’asse anteriore e posteriore.

Il prezzo non è ancora noto, ma come detto in apertura GCK Exclusiv-e produrrà 47 esemplari della Lancia Delta Integrale, mentre i più sportivi potranno optare anche per la Delta EVO-e Rally, prodotta in soli 11 esemplari, caratterizzati da livrea Martini, telaio in alluminio, sedili più leggeri della Sparco e un setup ancor più specialistico.

Prima di lasciarvi vogliamo mostrarvi un altro bell’esemplare di restomod EV, e parliamo del Land Rover Defender Serie 2 del 1960 elettrificato da Everrati.