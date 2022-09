La prossima Lamborghini Huracan abbandonerà il V10 per un V8 ibrido twin-turbo

In estate abbiamo fatto visita a Sant’Agata Bolognese per scoprire come nasce una Lamborghini Huracan, ma il modello attuale dovrà presto lasciare spazio alla sua erede, che a quanto pare sarà diversa da come la conosciamo oggi, e soprattutto abbandonerà il V10.

La notizie era stata comunicata da Rouven Mohr, CTO di Lamborghini, e in quell’occasione ha svelato che la prossima Huracan sarebbe stata una plug-in hybrid con un motore compreso tra i 6 e i 12 cilindri, escludendo dunque il 10 cilindri attuale che viene mandato in pensione.

Ebbene, oggi possiamo toglierci qualche dubbio basandoci su quanto viene riportato da Motor Trend, il quale avrebbe ricevuto delle notizie da alcune fonti non dichiarate che sostengono quanto segue: il motore della prossima Huracan sarà un twin-turbo V8 ibrido, probabilmente simile a quello utilizzato sulla Urus.

La pubblicazione però è scesa ancor più nei particolari, visto che le stesse fonti sostengono che i due turbo entrerebbero in funzione soltanto oltre i 7.000 giri, per poi continuare a soffiare fino alla zona rossa posta a 10.000 giri, senza dimenticare l’aiuto elettrico che si regolerà automaticamente in base alla situazione di guida.

Inutile dire che ci troviamo di fronte a delle notizie prive di fondamento in quanto giunte da fonti sconosciute, per questo vanno prese con le pinze e analizzate con la dovuta cautela, specie per quanto riguarda la seconda affermazione, ma sul numero dei cilindri i rumors potrebbero essere veritieri. Non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali dalla casa madre, senza dimenticare che, prima di parlare di prossima generazione dobbiamo dare il benvenuto alla Lamborghini Huracan Sterrato attesa entro la fine del 2022.