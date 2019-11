La prossima hypercar Porsche potrebbe utilizzare un motore da F1

La Porsche 918 è ormai fuori produzione da un po', e già da un pezzo si discute di una sua possibile succeditrice e di quale tipo di motore dovrebbe disporre. Il dibattito non è ancora concluso, nonostante siano passati quattro anni, ma la casa automobilistica tedesca potrebbe disporre di idee molto chiare.

Circa due anni fa fu rumoreggiato l'innesto di un powertrain completamente elettrico, ma a quanto pare l'utilizzo di una tecnologia del genere per la realizzazione di una hypercar non sarebbe ancora fattibile, almeno fino alla metà del prossimo decennio. Il problema oggigiorno persiste, perché le batterie allo stato solido non progrediscono abbastanza velocemente quanto sperato.

Alla luce di tutto questo si crede che Porsche abbia modificato le proprie strategie, optando per l'implementazione di un motore V6 da 1,6 litri con tecnologia ibrida derivato dal reparto corse, e magari sfruttato per un eventuale ritorno nel mondo della Formula 1 in qualità di fornitrice di propulsori a varie scuderie.

Di questo di discute da parecchio tempo ormai, ma secondo voci di corridoio il Gruppo Volkswagen sembrerebbe più attratto dalle competizioni di Formula E. In ogni caso 40 ingegneri interni al lavoro sui prototipi di Le Mans sono stati dirottati verso questo nuovo progetto, andando a modificare il 2,0 litri a 4 cilindri della 919 Hybrid per creare un V6 da 1,6 litri con tecnologia F1 ma al contempo molto più semplice ed economico.

Nel frattempo sono state rimandate le prime consegne della Porsche Taycan, per la quale è stato però messo in programma un ampliamento della produzione. Per concludere invece date un'occhiata a questi rendering di una Porsche 993 immaginaria, sono veramente sbalorditivi.