La prossima hypercar Ferrari avrà un motore V6? Ascoltate il sound del muletto

Non è la prima volta che vediamo il muletto della prossima Hypercar Ferrari aggirarsi per le strade attorno alla fabbrica del cavallino rampante, ma l’ultimo video dello youtuber nostrano Varryx ci permette di ascoltare il sound dell’auto e a quanto pare l’erede della LaFerrari non avrà un motore V12 sotto al cofano.

Le più recenti punte di diamante di Maranello avevano un motore 12 cilindri, mentre scavando più a fondo del passato del brand ricordiamo la 288 GTO e la F40 che avevano invece un V8. Ebbene, a giudicare dal sound che si può sentire in video, e come dichiarato dallo youtuber che ha potuto sentire con le proprie orecchie, il muletto della nuova hypercar sembra avere un motore a 6 cilindri.

Prima di tutto va specificato che ci troviamo di fronte ad un mezzo ancora in fase di sviluppo, dunque non è scontato pensare che i tecnici stiano valutando diverse tipologie di powertrain, ma allo stesso tempo non sarebbe poi così strano vedere un V6 sotto al cofano della nuova sportiva (affiancato all’unità elettrica del sistema ibrido), anche perché la Ferrari 499P che correrà a Le Mans il prossimo mese adotta proprio una configurazione del genere.

Se così fosse, Ferrari garantirebbe una continuità tra il prototipo da corsa e l’auto stradale, e non è scontato pensare che quest’ultima possa avere un output di potenza ben superiore dal momento che non dovrebbe sottostare alle restrizioni imposte dal regolamento LMH. C’è comunque ancora tempo prima di vedere il modello definitivo, che secondo i rumor dovrebbe arrivare per la fine del 2024.