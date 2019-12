La prossima generazione di Nissan Qashqai avrà versioni PHEV ed HEV

La terza generazione di Nissan Qashqai non tarderà ad arrivare, ed in Europa bisognerà attendere l'estate del 2020. Essa godrà di due versioni elettrificate, una delle quali sarà plug-in.

Quest'ultima verrà portata sul mercato grazie a tecnologie derivate da Mitsubishi, mentre il modello HEV andrà a guadagnare la nomenclatura e-Power. Presenti di sicuro alcune motorizzazioni diesel, mentre sono totalmente da escludere possibili varianti completamente elettriche, dato che la casa automobilistica giapponese è in attesa di una nuova piattaforma per le auto BEV. La prossima Qashqai sarà quindi basata sulla piattaforma prodotta in collaborazione con Renault e Mitsubishi grazie all'alleanza stretta in precedenza.

Ponz Pandikuthira, Vicepresidente del Product Planning in Nissan, ha spiegato che l'esplorazione della e-Power e delle vetture PHEV non sono il focus:"Stiamo investigando sulla tecnologia ePower per l'Europa. La più grossa differenza derivante dalla presenza di un generatore a bordo è la guida in autostrada, specialmente in Giappone, dove in genere non si superano gli 80-105 km/h. Qui in Europa si raggiungono regolarmente i 125-135 km/h. A queste velocità la batteria cala molto rapidamente, quindi il range extender deve lavorare duro per conservare l'energia e infine si finisce fuori dal range e dall'efficienza standard."

Questo è quanto riguardo la prossima Nissan Qashqai