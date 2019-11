Quinta generazione della Mazda MX-5: versione Ibrida solo se non aumenterà troppo il peso

Mazda guarda con interesse alla possibilità di una propulsione ibrida per la prossima generazione della Miata, l'amatissima spider biposto. Ma se l'MX-5 sarà veramente proposta anche in versione ibrida, l'azienda vuole assicurarsi che il peso non aumenti eccessivamente. Una bella sfida, contando che le batterie portano proprio a questo problema.

Ichiro Hirose, capo della ricerca e sviluppo di Mazda, è stato recentemente il protagonista di una bella intervista rilasciata al magazine Autocar. Hirose non ha dubbio, il punto di forza della Miata è che è un auto davvero molto divertente da guidare. Ma non solo, le altre caratteristiche vincenti sono date anche dal suo peso e dalle sue dimensioni. Viene da sé che tutti questi elementi devono rimanere inalterati quando Mazda si appresterà a produrre e proporre sul mercato la quinta generazione della roadster.

Questo non significa che Mazda sia allergica ai cambiamenti, ad ogni modo. "Vogliamo optare —ha spiegato Hirose— per il miglior powetrain possibile in grado di mantenere l'auto leggera, ma siccome ci sono ormai molti requisiti e altrettante preferenze, dobbiamo inevitabilmente guardare a più opzioni. Non ho una risposta pronta in questo momento, ma sicuramente dobbiamo creare un veicolo che la gente possa acquistare senza preoccuparsi di essere poco eco-friendly".

Insomma, Mazda è possibilista per una versione ibrida della MX-5, ma prima va capito fin dove ci si può spingere con il peso.

Nel frattempo si celebrano i 30 anni della Miata, traguardo raggiunto a dire il vero l'anno scorso. L'auto è tutt'ora disponibile in una speciale edizione 30th anniversy contraddistinta da una stupenda verniciatura arancione sportiva e altri elementi peculiari. 90 dei 3000 modelli speciali MX-5 30th Anniverary sono destinati al mercato italiano.