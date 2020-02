La prossima generazione di Audi R8? Sarà elettrificata

Durante una intervista con Top Gear, il direttore di Audi Sport ha praticamente confermato che l'erede della Audi R8 sarà una supercar con una qualche forma di elettrificazione. Probabilmente una ibrida, anche se Audi deve ancora scegliere che tipo di piattaforma e tecnologia usare. Ma vediamo esattamente cosa ha detto il dirigente di Audi.

«Non abbiamo ancora preso una decisione riguardo alla tecnologia e alla piattaforma della R8 di prossima generazione», ha detto Oliver Hoffman. Tuttavia, con questa generazione dovremo rispettare le regolamentazioni internazionali. Questo significa che sarà un'auto con una componente elettrificata».

Se da una parte l'uso di una propulsione elettrica consentirebbe ad Audi di spingere maggiore potenza senza doversi preoccupare eccessivamente delle emissioni, rimane comunque l'arcinoto problema legato al binomio supercar-elettrico: il peso. La sfida sarà quella di bilanciare l'aumento di peso introdotto dalle batteria per mantenere il più fedele possibile l'esperienza complessiva di guida.

Ovviamente non manca nemmeno l'altra grande sfida che incontra ogni produttore intenzionato a produrre una super-elettrica: il sonoro, tutt'altro che marginale quando si parla di veicoli di questa categoria. Audi ha promesso di essere già a lavoro «duramente» per progettare un sonoro elettrico che sia «speciale» e non una semplice riproposizione sintetica del rombo di un motore a combustione. «Credo che in futuro, questa è la mia opinione, ogni auto elettrica avrà il suo suono caratteristico, e si vedranno dei tratti distintivi per ciascun brand»

Come ci insegna la BMW Vision M Next, le possibilità sotto questo profilo sono davvero infinite. La nuova Audi R8 non sarà da meno.