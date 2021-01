La prossima Ford Mustang sarà esclusivamente elettrica?

Ford si sta impegnando nell'elettrificare estensivamente la propria gamma di veicoli, e ne è la riprova il recente debutto sul mercato dell'attesa Ford Mustang Mach-E. Adesso però le voci di corridoio si spingono parecchio oltre, poiché suggeriscono il fatto che la prossima generazione della muscle car potrebbe divenire esclusivamente elettrica.

I puristi del purosangue americano hanno già accolto male la Mustang Mach-E, pertanto supponiamo non siano affatto felici di leggere questi nuovi rumors. Altri appassionati però, nonostante inizialmente fossero diffidenti, col tempo si sono lasciati sedurre dal cambiamento, ma l'assenza totale di una Mustang con motore a combustione interna potrebbe essere un fatto completamente diverso.

A ogni modo questa rivoluzione non dovrebbe avvenire né nei prossimi mesi né in pochissimi anni, in quanto, almeno fino al 2025, la situazione resterà certamente invariata. Intanto Ford starebbe già pensando a convertire le fabbriche di auto tradizionali in impianti per EV, per cui la Mustang che abbiamo conosciuto parecchi decenni fa potrebbe defilarsi.

Attraverso il recente video in alto, i ragazzi di Autoline Daily sono stati i primi a pubblicare il report di AutoForecast Solutions, il quale annuncia che la Mustang BEV sarà costruita presso lo stabilimento di Flat Rock, in Michigan, dove vengono assemblate le attuali Mustang. Se tutto ciò dovesse rivelarsi veritiero, il brand Mustang potrebbe prendersi una lunga pausa prima di essere riproposto in modo completamente elettrico. E' chiaro che al momento queste elucubrazioni appaiano molto poco probabili o estremamente lontane nel tempo, ma non possiamo escludere a priori ogni eventualità.

Oltre a quanto appena discusso, sembra che Ford stia già lavorando ad un modello di Mustang tutto nuovo o pesantemente rivisto. Il nome in codice del progetto sarebbe S650, e la presentazione al pubblico è attesa per la fine del prossimo anno. Se così fosse, una Mustang BEV slitterebbe magari fino al 2028 ma, ancora una volta, vi consigliamo di prendere queste notizie con le dovute pinze.

Per chiudere restando presso l'Ovale Blu, vogliamo prima rimandarvi ad un confronto diretto fra la nuova Ford Mustang Mach-E e la rivale Tesla Model Y, e infine consigliarvi di dare un'occhiata alla scelta del dipartimento di polizia di Ann Arbor: le forze dell'ordine locali hanno ordinato delle Mustang Mach-E da utilizzare come vetture da pattuglia.