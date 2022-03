La prossima Ferrari GT3 da corsa sarà la 296 GTB? Ecco i bozzetti ufficiali della casa

Le recenti prove giornalistiche della Ferrari 296 GTB hanno messo in mostra prestazioni degne di nota, nonostante sotto al cofano pulsi un V6 e non un V8 o un V12. Potrebbe quindi essere un’ottima base per un’eventuale auto da corsa, e chissà che non lo diventi davvero: ecco i bozzetti ufficiali della Ferrari 296 GTB GT3.

La casa del cavallino rampante ha interrotto le vendite della F8 Tributo e F8 Spider, e alcuni ipotizzano che la scelta sia stata fatta proprio per lasciare spazio alla 296. Insomma, sembra che la nuova sportiva Ferrari voglia mandare diversi in modelli in pensione, non solo a livello stradale, ma anche nel mondo delle corse.

Negli ultimi anni di competizioni GT3, Ferrari ha schierato dapprima la 458 e successivamente la 488 GTB, che viene utilizzata ancora oggi. Ma la musica potrebbe cambiare, e la conferma arriva dalla casa stessa, che ha rilasciato alcuni bozzetti di una bellissima 296 GT3.

Le linee caratteristiche della vettura si riconoscono lontano un miglio, ma le forme del corpo vettura vengono estremizzate per ovvi motivi aerodinamici, con un’ala posteriore enorme e un frontale caratterizzato da un paraurti disegnato dal vento, con alette e splitter chiamati a guidare l’aria attorno alla vettura. Da notare poi gli sfoghi d’aria sulla parte superiore dei passaruota, che ricordano le branchie di un pesce, e utilizzare per ridurre la pressione generata dalla rotazione delle ruote.

Ferrari non ha specificato cosa si nasconde sotto alla carrozzeria, ma è molto probabile che il propulsore derivi da quello montato sulla vettura di serie, ma con caratteristiche differenti per rientrare nel regolamento delle vetture GT3. Quindi come spesso accade in questa categoria, la potenza attesa si attesta attorno ai 550 CV, ben al di sotto degli 830 CV espressi dalla versione stradale, che può contare anche sull’aiuto dell’unità elettrica, che invece non sarà presente sulla vettura da competizione.