La prossima elettrica Porsche? Un piccolo SUV: 'Boxster e Cayman EV pesano troppo'

Vi piacerebbe vedere arrivare sul mercato una Porsche Cayman (o una Boxster) totalmente elettrica? Per molti appassionati sarebbe un qualcosa di elettrizzante, Porsche stessa però frena a riguardo, è ancora preso e i motivi sono presto detti.

Interrogato sulla questione da Car Magazine durante la conferenza virtuale del Salone di Ginevra, Michael Steiner, a capo del reparto Ricerca e Sviluppo di Porsche, ha detto: "Stiamo eseguendo diversi test su delle Boxster elettrificate per apprendere nuove informazioni e capire come creare una sportiva due posti EV che sia all'altezza delle nostre aspettative. Purtroppo il peso delle batterie ci limita molto al momento, riusciamo a fare in modo adeguato solo vetture a quattro/cinque porte (come la nuova Porsche Taycan per intenderci), dunque ancora non abbiamo deciso se fare una Cayman o una Boxster totalmente elettriche. In una vettura sportiva il peso è fondamentale, ogni elemento dev'essere calibrato a dovere, ogni kg superfluo può distruggere l'esperienza, motivo per cui la nostra prossima vettura elettrica sarà un piccolo SUV, non una sportiva due posti."

Peccato dunque, è ancora presto per vedere una due posti tedesca totalmente elettrica; sul web invece si parla di una Macan 2021 offerta al pubblico anche in versione a zero emissioni, del resto anche Porsche - come gli altri produttori europei - dovrà sottostare alle stringenti regole UE in materia di emissioni di CO2, ci sarà bisogno di rendere green la maggior parte della gamma per evitare sanzioni. L'elettrificazione avrà un'importanza chiave.