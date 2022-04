La prossima Chevrolet Corvette ZR1 sarà un mostro biturbo da 850 CV

Nonostante i postumi del tornado che ha colpito la fabbrica GM distruggendo centinaio di Corvette C8, Chevrolet prosegue i suoi lavori di sviluppo sulle versioni future della sua supercar, e grazie al magazine americano Muscle Cars & Trucks veniamo a conoscenza di un sacco di dettagli sulla prossima Corvette ZR1.

L’auto sta già girando camuffata, non è quindi un segreto che vedremo una Corvette ancor più pepata in un prossimo futuro, ma adesso abbiamo un sacco di elementi per conoscerla al meglio, e pare che le fonti siano piuttosto attendibili.

Partendo dal propulsore, questo dovrebbe essere una naturale evoluzione del 5.5 litri V8 equipaggiato sulla Z06 (a proposito, Chevrolet ha confessato di essersi ispirato al motore V8 della Ferrari 458 Italia), ma in questo caso non sarà più aspirato, bensì twin-turbo, così da raggiungere l’incredibile potenza di 850 CV, che scaricherà il suo potenziale alle ruote attraverso un cambio automatico Tremec a doppia frizione con 8 rapporti, lo stesso utilizzato sulle altre C8.

A livello estetico sarà riconoscibile grazie ad un kit molto più aggressivo ed efficiente in termini aerodinamici, mentre sul retrotreno sfoggerà gli scarichi in posizione centrale proprio come l’attuale Z06. A quanto pare i cerchi vanteranno un nuovo design inedito e dedicato alla variante ZR1, che di serie calzeranno pneumatici Michelin Pilot Sport 4S, mentre chi opterà per il pacchetto performance avrà le più prestanti Pilot Sport Cup 2 R.

Infine la testata americana sostiene che vedremo la ZR1 sul finire del 2025, e prima di lei arriverà invece la Chevrolet Corvette ibrida svelata pochi giorni fa, che adotterà il motore V8 aspirato affiancato da un’unita elettrica, così da dotare anche l’auto della trazione integrale.