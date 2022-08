La prossima Bugatti lascerà tutti senza fiato, con 'soluzioni inaspettate e look atletico'

La presentazione della Bugatti Mistral ha sancito la fine dell’era Chiron, e già si comincia a pensare alla sua erede. Sono tante le domande attorno alla nuova supercar di Molsheim, ma le risposte sono ovviamente pochissime, ma il magazine Autocar ha raccolto delle testimonianze di alcuni designer che stanno già lavorando all’erede della Chiron.

Ovviamente le risposte sono vaghe e criptiche, ma allo stesso tempo permettono alle nostre menti di immaginare in attesa di qualche annuncio più specifico. "Sarà sorprendente, proporzionalmente, tecnologicamente, in termini di innovazione, in termini di soluzioni inaspettate. Lascerà le persone a bocca aperta ed è una vera gioia lavorare su questo progetto”, ha dichiarato Frank Heyl, vicedirettore del design di Bugatti, che poi ha anche aggiunto: “sarà ancor più impressionante della Mistral”.

Per il resto si sa davvero poco della prossima creatura di Molsheim, sebbene Mate Rimac ha già specificato che l’erede della Chiron avrà ancora un motore termico ma notevolmente elettrificato, e in particolare utilizzerà “un powertrain che andrà dalla parte opposta rispetto a quello che possa immaginare la gente”.

Come detto si tratta di affermazioni volutamente criptiche che ci lasciano con tantissima voglia di scoprire di più sul suo conto. Il direttore del design, Achim Anschneidt ha affermato però che la vettura potrebbe sfoggiare un look più atletico di quanto visto sinora, e stando ad alcuni rumor, pare che Bugatti abbia già un design quasi completo del design della vettura, che verrà mostrato ai suoi clienti così che possano iniziare a pre-ordinarla.